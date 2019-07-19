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مصر | سقوط عاطل بالغربية سرق بيانات بطاقات إئتمانية لشراء منتجات وبضائع من الخارج

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كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكتروني لإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالبًا فتح حساب بالموقع لشراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمقر إقامته وورود اعتراضات بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الإئتمانية الصادرة لعملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغ قيمتها (78 ألف جنيه) لإتمامها، مما عرض الشركة المُبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز بسيون – الغربية) حيث قام المذكور بالاشتراك مع آخرين في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية، وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفـــــة علـــــــى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخــارج، وشحنهــا للبــلاد وإستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المذكور، وبسؤاله إعترف بنشاطه الإجرامى المشار إليه بإستخدام جهاز كمبيوتر خاص به من خلال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت، وقيامه بالتصرف فى بعض المنتجات من حصيلة نشاطه المؤثم لدى بعض عملائه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول - جهاز كمبيوتر - شاشة كمبيوتر – قطع ملابس).
تم إتخاذ الإجراءات

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