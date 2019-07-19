مصر | "أوهمهم بالتعيين في الحكومة".. ضبط مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية - مسجل شقي خطر "نصب" وسبق ضبطه وإتهامه فى عدد 9 قضايا "سرقة، نصب، تزوير، خيانة أمانة").



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بينه وآخرين يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه والنصب عليهم، مدعيًا قدرته على توظيفهم نظير مبالغ مالية.



وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثله بالإشتراك مع (آخران "محددان")، وأضاف بقيامهم باصطياد ضحاياهم من خلال إعلانات بيع الشقق والأراضي على مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بقدرتهم على توظيفهم بالجهات الحكوميه بالدوله، والتحصل منهم على مبالغ ماليه يتم الإتفاق عليها بينهم عن طريق التحويلات البريدية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

