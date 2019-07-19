مصر | لاختلاسه 335 ألف جنيه.. ضبط محصل بشركة المياه والصرف الصحي بنجع حمادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاختلاسه 335 ألف جنيه.. ضبط محصل بشركة المياه والصرف الصحي بنجع حمادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي لقيامه بإختلاس مبالغ مالية من عهدته.



وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام ( محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع نجع حمادي - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا) في غضون الفترة من شهر يوليو 2018 حتى شهر يونيو 2019 بإختلاس مبلغ مالى قدره (335،778 ثلاثمائة خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيهًا) من عهدته ما هو قيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين والإستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.



وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتأكد ذلك بسؤال المسئول المختص بالشركة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاءه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.