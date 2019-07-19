مصر | ضبط 37 ألف كتاب تعليمي وكراسات إجابة غير مصرح بها بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 37 ألف كتاب تعليمي وكراسات إجابة غير مصرح بها بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أكثر من 37 ألف نسخة من كتب تعليمية وكراسات إجابة امتحانات غير مصرح بتداولها داخل مكتبتين بالمطرية.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام ( مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية ) بعرض وبيع كتب وزارة التربية والتعليم ( الكتاب المدرسى ) لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسى الجديد 20192020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وقيام المذكور بالإحتفاظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة، حيث تم ضبط المذكور وضبط الآتي:



عدد ( 7000 سبعة آلاف ) نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 20192020 للمراحل الإبتدائية والإعدادية فى جميع المواد.



عدد ( 15000 خمسة عشر ألف ) نسخة مقلدة ومنسوخة عن كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى أجنبية.



عدد ( 10000 عشرة آلاف ) نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بإمتحانات نهاية العام الدراسى والخاصة بوزارة التربية والتعليم وغير المصرح بتواجدها غير بلجان الإمتحانات. عدد ( 10000 عشرة آلاف ) نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بإمتحانات نهاية العام الدراسى والخاصة بوزارة التربية والتعليم وغير المصرح بتواجدها غير بلجان الإمتحانات. وبمواجهة المذكور إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتربحه من جراء ذلك، وقد تبين تحصله على كتب وزارة التربية والتعليم من ( أخصائى شئون عاملين ) بأحد المناطق التعليمية، والذى يقوم بتسريب الكتب من مخازن وزارة التربية والتعليم ويتعامل معه منذ ثلاث سنوات جارى العمل على ضبطه ). Advertisements كما وردت معلومات مفادها قيام ( مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية ) بعرض وبيع كتب وزارة التربية والتعليم ( الكتاب المدرسى ) لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسى الجديد 20192020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وكتب المستوى الرفيع فى اللغات الأجنبية منسوخة ومقلدة، وأضافت التحريات أن المذكور يحتفظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة حيث تم ضبط المذكور وضبط الآتى: عدد ( 1400 ألف وأربعمائة ) نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 20192020 للمراحل الإبتدائية والإعدادية فى جميع المواد.



عدد ( 4000 أربعة آلاف ) نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى. عدد ( 4000 أربعة آلاف ) نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

