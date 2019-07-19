مصطفى الفقي يكرم أبناء الإسكندرية الحاصلين على جوائز الدولة للتفوق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بتكريم أبناء الإسكندرية الحاصلين على جوائز الدولة، مؤكدًا إن المكتبة تفتح أبوابها وتساند كل من يريد أن يقيم الفعاليات الثقافية والفنية، وتنتظر مشاركتهم في أنشطتها.

مصطفى الفقي يكرم أبناء الإسكندرية الحاصلين على جوائز الدولة

مصطفى الفقي يكرم أبناء الإسكندرية الحاصلين على جوائز الدولة

وأكد «الفقي» جاء المؤتمر الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بمناسبة حصول مجموعة من مبدعي وفناني ومثقفي الإسكندرية على جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لهذا العام، جوائز الدولة للتفوق، وتحت عنوان «الإسكندرية.. إبداع خاص»، إن الإسكندرية مدينة إشعاع تاريخي قدمت رموزًا وطنية متميزة في الإبداع والفنون والفكر والثقافة، إلا أن هذا التميز تراجع خلال العقود الأخير وأصبح وضعها الحالي يؤلم كل محب، بعد أن فقدت بريقها وتغيرت ملامحها الساحرة نتيجة تعرضها للتهميش.

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مصطفى الفقي يكرم أبناء الإسكندرية الحاصلين على جوائز الدولة

وأشار «الفقي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعي حاليًا لكي تستعيد مدينة الإسكندرية «المظلومة» بريقها بإقامة مشروعات سكنية ومرورية، مضيفًا أن أبناء الإسكندرية وخاصة المثقفين والمبدعين يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة إنقاذ المدينة حتى تعود المدينة كما كانت من قبل قبلة الحضارة والإبداع وقام «الفقي» في ختام الجلسة الافتتاحية، بتكريم الحاصلين على جوائز الدولة للتفوق؛ في فرع الآداب كلاً من الشاعر فؤاد طمان، والكاتب أحمد فضل شبلول، وفي فرع النحت محمد نجيب معين، وفي فرع الفنون إبتسام فريد وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «الإبداع السكندري في الثقافة المصرية»، بحضور الدكتور محمد أبوالشوارب، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وشوقي بدر يوسف، الناقد الأدبي، وماهر جرجس، الفنان التشكيلي وقال الدكتور محمد أبوالشوارب؛ إن من بني مدينة الإسكندرية لم يكن يهدف إلى بناء عاصمة إدارية، ولكن كان يحلم برؤية مختلفة للمدينة، بأن تكون مركزًا للحضارة والفكر والثقافة وبمثابة حلقة التقاء بين الرحلات الحضارية من الشرق إلى الغرب والعكس.

ورصد «أبوالشوارب» الحركة الشعرية في مدينة الإسكندرية على مر العصور، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه الحركة عن نظائرها في المصرية، هو الإخلاص للإبداع لذاته دون النظر إلى المذاهب الإبداعية المختلفة، كما أن الحركة الفنية بها تميل إلى التجديد، هذه الحركة كان موازيًا للحركة في العاصمة القاهرة.

فيما قال شوقي بدر يوسف، إن الخمسين عامًا الأخيرة من القرن الماضي العشرون شهدت حراكًا كبيرًا في الرواية بمدينة الإسكندرية، هذا الحراك جعل لها حضورًا كبيرًا في فن الرواية، راصدًا الروايات الأجنبية والمصرية التي دارت أحداثها في مدينة الإسكندرية، وأظهرت التنوع الثقافي والحضاري للمدينة.

وسرد ماهر جرجس، الأعمال الفنية التي تزين ميادين وشوارع مدينة الإسكندرية من أعمال نحتية وتماثيل، والحال الذي ألت إليه هذه الأعمال، كما تحدث عن الفنانين الأجانب والمصريين الذين ولدوا وعاشوا في المدينة.