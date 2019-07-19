شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت مديرية أمن القاهرة لنهائي أمم أفريقيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، لمباراة الجزائر والسنغال باستاد القاهرة الدولي، بعمل أكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة، وانتشار رجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات الاستاد استعدادا لختام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتتولى الشرطة النسائية، بقيادة العميد حنان هجرس، مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، تفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الاستاد كنوع من تأمين الاستاد وتحسبا لتواجد أي متعلقات أو أشياء مخالفة للقواعد التي وضعها أمن الاستاد.

وتواجدت أجهزة الأمن بكثافة أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية الحيوية والأماكن الأثرية تحسبا للإقبال على زيارة تلك الأماكن الأثرية قبل مغادرة القاهرة عقب انتهاء البطولة.