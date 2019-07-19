شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان الأوغندي: التجربة المصرية في الاستثمار ملهمة لدول القارة الإفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، في جولة بمركز خدمات المستثمرين، بحضور سام ميل سوبيليبا، السفير الأوغندي لدى القاهرة، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الترويج.

سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

واستمعت رئيسة البرلمان الأوغندي، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات، وشاهدت الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأشادت رئيسة البرلمان الأوغندي، بخريطة مصر الاستثمارية.

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سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، إن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات.

وقالت الوزيرة، إن مصر ملتزمة بدورها الريادي في دعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو والتنمية، خاصة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتنسق مع المؤسسات الدولية على جذب الاستثمارات في مجال البنية الاساسية من أجل تطويرها في إفريقيا. ودعت الوزيرة، أعضاء البرلمان الأوغندي لتعريف مستثمري بلادهم بالتجربة المصرية، وتحفيزهم على عقد شراكات مع نظرائهم المصريين للاستثمار في مصر، خاصة في محور قناة السويس، كما دعتهم إلى تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بعد أن أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هذا الشهر.

فيما أبدت رئيسة البرلمان الأوغندي، ريبيكا كاداجا، إعجابها بالتجربة المصرية الملهمة لباقي دول القارة في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بنظام العمل المٌميكن في مركز خدمات الاستثمار، كما أشادت بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في إدماج القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات بالمناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات.

سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

سحر نصر مع رئيسة البرلمان الأوغندي

وأكدت رئيسة البرلمان الأوغندي، رغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية في اعداد خريطة استثمارية مماثلة في بلادها، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، حرص مصر على تقديم الدعم الفني لأوغندا في كل ما يتعلق بالاستثمار، ودعت الوزيرة، الأوغندي لدراسة تجربة الإصلاح التشريعي والاقتصادي الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية، ومن أهم نتائجه قانون الاستثمار الذي توسع في منح الحوافز والضمانات للمستثمرين، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.