شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مديرة المكتب الإقليمي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر‫، جيوفانا تشيلية، بحضور ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة.

‫وخلال اللقاء أشارت مديرة المكتب الإقليمي لليونيدو إلى اهتمام المنظمة بالتعاون مع مصر في مجال دعم وتطوير الصناعة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لهذا الملف، وما يمثله من أهمية في تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات التصدير، مؤكدة أن المنظمة تولى مصر اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة، ومن ثم فهم حريصون على صياغة برنامج عمل مع الحكومة لتدشين هذا التعاون.

Advertisements

‫من جانبه، رحب «مدبولي»، بهذا التوجه من جانب منظمة اليونيدو، مؤكداً أن الحكومة تولى ملف تحديث الصناعة اهتماماً خاصاً، ومن ثم عملت على تضمين هذا الملف ضمن حزمة محفزات البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، فضلاً عن الجهد الذي تقوم به الحكومة، لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، من خلال خطط تستهدف قطاعات محددة، منها قطاع الصناعات الهندسية لا سيما صناعة السيارات، وقطاع المنسوجات، وغيرها من القطاعات التي تمتلك فيها مصر مميزات نسبية.

‫وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي، على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إصلاح مالي ونقدي عن طريق تعزيز الإصلاح الهيكلي لقطاعات الاقتصاد القومي.

‫وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على قيام مكتب اليونيدو في مصر بالتنسيق مع المجموعة الحكومية المصغرة المعنية بتطوير وتحديث الصناعة، من أجل الاتفاق على خطة عمل للتعاون، بحيث تستفيد مما تمتلكه المنظمة من خبرات في مجالات تحديث وتوطين الصناعة.