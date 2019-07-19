شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 3445 رسالة تلقتها مبادرة «صوتك مسموع» خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية تلقي مبادرة (صوتك مسموع) التي أطلقتها الوزارة لتلقى الشكاوى ومقترحات المواطنين منذ انطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتي نهاية يونيو الماضي، 57 ألفاً و164 رسالة، منها 14ألفاً و914 شكوى، تم حل 14ألفاً و473 شكوى بنسبة 97% وجارى حل 414 شكوى.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي الجمعة، إن عدد الشكاوي التي تلقتها المبادرة خلال شهر يونيو الماضي 3445 رسالة منها 1212 شكوى تم حل 916 شكوى منها وجارى حل 296 شكوى، مؤكداً أن عدد شكاوى القمامة بلغ 707 شكاوى يليها شكاوى الإشغالات 276 شكوى ومخالفات البناء 108 شكاوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بلغ عددها 99 شكوى وشكاوى والفساد 22 شكوى.

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وأشار الوزير إلى أن خدمة «الواتس أب» تلقت خلال شهر يونيو عدد 2518 رسالة منها 811 شكوى مستوفاة تم الرد على 664 شكوى منها بنسبة 81،87%، وجارى الرد على 147 شكوى، منها القمامة عدد 537 شكوى بنسبة 66% من إجمالي عدد الشكاوى وشكاوى الفساد عدد 5 شكاوى بنسبة 6،% وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة عدد 34 شكوى بنسبة 4% وشكاوى مخالفات البناء عدد 27 شكوى بنسبة 3,3 % والإشغالات عدد 208 شكاوى بنسبة 25,6%.

ولفت إلى أن البريد الالكترونى للوزارة تلقى عدد 177 رسالة تضمنت الرسائل عدد 57 شكوى وتم الرد على 51 شكوى منها بنسبة 89،47 % وجارى حل 6 شكاوى وتضمنت الشكاوى 10 شكاوى تعديات على أراضى زراعية واملاك دولة و26 شكوى قمامة و11 شكوى مخالفات بناء و10 شكاوى إشغالات.

وأضاف الوزير أن عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» خلال شهر يونية بلغ 11 ألفاً و754 متابعاً وبلغ عدد رؤية الصفحة 11 ألف مشاهدة وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة منها عدد شكاوى بلغ 344 شكوى تم الرد 221 شكوى بنسبة 64،2% وجارى الرد على 123 شكوى وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 58 شكوى والقمامة 144 شكوى ومخالفات البناء وعددها 70 شكوى وتعديات على أراضى زراعية واملاك الدولة 55 شكوى والفساد 17 شكوى.

جدير بالذكر انه يتم التواصل مع مبادرة«صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى ([email protected]