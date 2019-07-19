شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع تخصيص مقار بأسواق الجملة بالمحافظات لجهاز الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تخصيص مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية، لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والاسماك، وغيرها من المنتجات، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء محمد عبدالحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة للجهاز.

وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الحكومة، بسرعة توفير مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية؛ وذلك لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها، فضلاً عن توفير أماكن صالحة لإقامة ثلاجات تخزين، وهو ما سيكون له أكبر الأثر في توافر هذه السلع، وكذا ضبط أسعارها.

من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء بـ 4 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والإسماعيلية، لبدء تخصيص الأماكن المقررة في أسواق الجملة بهذه المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص منافذ للبيع. فيما استعرض المحافظون الأماكن المتاحة بأسواق الجملة بكل محافظة، وتم الاتفاق على تسليم هذه الأماكن على الفور للشركة.