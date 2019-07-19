شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 37 ألف كتاب تعليمى وكراسات إجابة امتحانات داخل مكتبتين بالمطرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث المصنفات، فى ضبط أكثر من 37 ألف نسخة من كتب تعليمية وكراسات إجابة امتحانات غير مصرح بتداولها داخل مكتبتين بالمطرية.

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، ومواجهة جرائم الفساد، وجشع بعض المتاجرين فى الكتب الدراسية، ومتابعة التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك مكتبة في المطرية بعرض وبيع كتب وزارة التربية والتعليم "الكتاب المدرسي" لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسى الجديد 2019/2020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة ، وقيام المذكور بالاحتفاظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة، حيث تم ضبط المتهم وضبط 7000 نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 2019/2020 للمراحل الإبتدائية والإعدادية فى جميع المواد ، و15000 نسخة مقلدة ومنسوخة عن كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى أجنبية، وعشرة آلاف نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بإمتحانات نهاية العام الدراسى والخاصة بوزارة التربية والتعليم وغير المصرح بتواجدها غير بلجان الإمتحانات .

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتربحه من جراء ذلك، وقد تبين تحصله على كتب وزارة التربية والتعليم من "أخصائى شئون عاملين" بأحد المناطق التعليمية، والذى يقوم بتسريب الكتب من مخازن وزارة التربية والتعليم ويتعامل معه منذ ثلاث سنوات جارى العمل على ضبطه .

ووردت معلومات مفادها قيام مالك مكتبة في المطرية بعرض وبيع كتب وزارة التربية والتعليم "الكتاب المدرسى" لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسى الجديد 2019/2020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وكتب المستوى الرفيع فى اللغات الأجنبية منسوخة ومقلدة، وأضافت التحريات أن المتهم يحتفظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به..

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة حيث تم ضبط المتهم، وضبط 1400 نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 2019/2020 للمراحل الإبتدائية والإعدادية فى جميع المواد ، وأربعة آلاف نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى .



الكتب المضبوطة



جانب من المضبوطات



كتب مضبوطة