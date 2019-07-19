شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تحذر الراغبين فى الحج من السفر بتأشيرة زيارة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام، عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية.

وأضافت الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن تلك التأشيرات مخصصة لحضور الفعاليات والحفلات السياحية، ولا تتضمن السماح بأداء فريضة الحج، فضلا عن أن السلطات السعودية لن تسمح لحاملى تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة.

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وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج بانه لوحظ مؤخراً سفر أعداد كبيرة من المواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، ظناً منهم أن تلك التأشيرات تتضمن السماح لهم بأداء فريضة الحج، مما يعرضهم للتوقيف لدى وصولهم عند منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم إلى أرض الوطن، مما يترتب عليه معاناتهم وتعرضهم لخسارة مبالغ مالية كبيرة، تتمثل فى تكاليف الحصول على التأشيرة ونفقات السفر والإقامة وغيرها.

كما طالبت وزارة الخارجية المواطنين عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التى تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.