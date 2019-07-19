فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق أعمالها الأحد المقبل، ويقدم ”الخليج 365” قائمة بـ 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019 فى السطور التالية..

1- كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية فى محافظة البحيرة . 2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج. Advertisements 3- كلية الذكاء الاصطناعى فى جامعة كفر الشيخ. 4- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. 5- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة فى جامعة الدلتا. 6- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

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