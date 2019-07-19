شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية بمحيط استاد القاهرة قبل انطلاق نهائى أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، بأكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة ورجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات استاد القاهرة الدولى؛ حيث تنطلق مساء اليوم ختام بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بلقاء منتخبى السنغال والجزائر.

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وستقوم عناصر الشرطة النسائية بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الاستاد كنوع من تأمين الاستاد وتحسبا لتواجد أى مخالفة.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد التى تقام فيه مباريات أمم أفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.