مباحث القاهرة تكشف تفاصيل ذبح سائق على يد صديقه بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لاتهامه بذبح سائق بحدائق القبة بسبب خلافات بينهما. تلقى العميد محمد سمير مأمور قسم حدائق القبة، بلاغا بالعثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بحدائق القبة. كشفت تحريات الرواد أحمد المغازي وعبد المنعم المليجي وأحمد حشاد ضباط مباحث القسم أن المجني عليه سائق، 60 سنة، على علاقة صداقة بشاب عمره 30 سنة، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما قام على إثرها الأخير بذبح المجني عليه بمقص وفر هاربا فور ارتكابه للجريمة. جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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