مدبولي يلتقى ممثل "اليونيدو".. ويؤكد اهتمام الحكومة بملف تحديث الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد غايات:

أكدت جيوفانا تشيلية، مديرة المكتب الإقليمي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر ، اهتمام المنظمة بالتعاون مع مصر فى مجال دعم وتطوير الصناعة، لا سيما فى ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لهذا الملف، وما يمثله من أهمية فى تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومى ورفع معدلات التصدير، مؤكدة أن المنظمة تولى مصر اهتماماً خاصاً فى هذه المرحلة، ومن ثم فهم حريصون على صياغة برنامج عمل مع الحكومة لتدشين هذا التعاون.‬

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم إن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع جيوفانا تشيلية، مديرة المكتب الإقليمي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر‫، بحضور ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة. ‬

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‫من جانبه، رحب رئيس الوزراء بهذا التوجه من جانب منظمة اليونيدو، مؤكداً أن الحكومة تولى ملف تحديث الصناعة اهتماماً خاصاً، ومن ثم عملت على تضمين هذا الملف ضمن حزمة محفزات البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، فضلاً عن الجهد الذى تقوم به لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، من خلال خطط تستهدف قطاعات محددة، منها قطاع الصناعات الهندسية لا سيما صناعة السيارات، وقطاع المنسوجات، وغيرها من القطاعات التى تمتلك فيها مصر مميزات نسبية. ‬

‫وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده يوم الأربعاء أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إصلاح مالى ونقدى عن طريق تعزيز الإصلاح الهيكلى لقطاعات الاقتصاد القومى. ‬

‫وخلال اللقاء، تم الاتفاق على قيام مكتب اليونيدو في مصر بالتنسيق مع المجموعة الحكومية المصغرة المعنية بتطوير وتحديث الصناعة، من أجل الاتفاق على خطة عمل للتعاون، بحيث تستفيد مما تمتلكه المنظمة من خبرات في مجالات تحديث وتوطين الصناعة.