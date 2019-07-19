وزيرة الهجرة: نتابع التحقيقات بشأن أزمة الراكب المصري في طائرة رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته.

وقالت الوزيرة -في بيان اليوم- إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات.

ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.

كانت وزيرة الهجرة تواصلت مع السفير المصري برومانيا وبرموز الجالية للاطلاع على الموقف ومتابعة ما وصل إلى الوزارة بشأن توقيف أحد المصريين على متن طائرة بمطار بوخارست.

Advertisements

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر محاول الشرطة الرومانية توقيف مصري والقبض عليه، دون الوقوف على أسباب حقيقية.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، الجمعة، قال سفير مصر برومانيا، إن الموقف حدث داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط الرومانية في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.

وأضاف: حدثت مشادة بين طاقم الطائرة والسيدة الراكبة المغربية نظرا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذي تصادف جلوسها بجواره، مما اعتبروه خطرا لسلامة وأمن الركاب على الطائرة ومتعارضا مع إجراءات تأمين الرحلة بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر.

وأوضح "عبدالمقصود"، أن الموقف تحول من حوار إلى شجار مع الأسرة أدى إلى استدعاء طاقم الطائرة سلطات أمن المطار، التي أجبرت الأسرة على ترك الرحلة وإلغاء التذكرة.