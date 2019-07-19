أخبار مصر | رئيس الفيفا: "حين بنى المصريون الأهرامات كان العالم يعيش بالكهوف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفيفا: "حين بنى المصريون الأهرامات كان العالم يعيش بالكهوف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف محيي الدين، مدير عام أثار الهرم، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أعرب عن انبهاره الشديد بالهرم، وما به من إعجاز هندسي في طريقة بنائه وعدد الأحجار المكونة له، قائلًا إنه حين بنى المصريون القدماء الأهرامات، كان بقية سكان العالم يعيشون في كهوف، إنها حضارة عظيمة.

يذكر أن منطقة أهرامات الجيزة، استقبلت صباح اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، وأسرته على هامش زيارته إلى مصر، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، حيث قاموا بجولة داخل الهرم الأكبر، والممر الأول له، ثم توجه وأسرته إلى منطقة البانوراما، حيث التقطوا الصور التذكاريه ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.