أخبار مصر | رئيس الفيفا أمام أهرامات الجيزة: "سأزورها كثيرًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفيفا أمام أهرامات الجيزة: "سأزورها كثيرًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت منطقة آثار الهرم صباح اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) چياني انفانتينو Gianni Infantino وأسرته على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

واصطحبهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، والذي أوضح أن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر والممر الأول للهرم ثم توجه انفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكاريه ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.

ووعد إنفانتينو بزيارة أخرى للمنطقة للتعرف علي باقي المعالم الأثرية الموجوده بالمنطقة حيث أن الأهرامات هي شغفه الأول، وفي نهاية الجولة أهدى مدير عام آثار الهرم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مستنسخ لتمثال أبو الهول.