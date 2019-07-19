أخبار مصر | تفاصيل اجتماع وزارة النقل مع وفد تاليس الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع وزارة النقل مع وفد تاليس الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، انعقاد اجتماع موسع مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية والمترو وبحث التعاون المستقبلي في المجالين.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم و تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروعين نظرا لأهميتها في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، حيث أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث بما يساهم في زيادة عدد القطارات في اليوم، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.

كما تباحث الجانبان في إمكانية التعاون في عدد من المشروعات المستقبلية للسكك الحديدية مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط (القاهرة – إمبابة – الجيزة – برطس)، (قليوب – شبين القناطر – الزقازيق)، (الجيزة – بني سويف)، (الأقصر / أسوان) بالإضافة إلى ازدواج وكهربة إشارات بعض الخطوط مثل خط (طنطا – المنصورة – دمياط) حيث أوضحت وزارة النقل أن هذه المشروعات سيتم طرحها في مناقصات عامة يمكن لتاليس الدخول للمنافسة فيها.

وفي مجال مترو الأنفاق، تباحث الجانبان في التعاون القائم حاليا بين الجانبين في مجال أعمال الاتصالات ونظام معدات التذاكر بالخط الثالث وأعرب وفد تاليس العالمية عن استعداده للدخول في مجال تحديث تطوير نظم الإشارات بالخط الأول للمترو، حيث أكدت الوزارة، الأهمية الكبيرة لتطوير هذا الخط، مشيرة الى أن إعادة التأهيل ستتم على مرحلتيين؛ الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحرك وإلى أنها تسيير في خطين متوازيين بالنسبة لمترو الأنفاق الأول يتمثل في تنفيذ خطوط ومراحل جديدة للمترو والثاني يرتكز على إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.