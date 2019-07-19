أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي مديرة المكتب الإقليمي وممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي مديرة المكتب الإقليمي وممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيوفانا تشيلية، مديرة المكتب الإقليمي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر‫، وحضر المقابلة ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة. ‬

‫وخلال اللقاء أشارت مديرة المكتب الإقليمى لليونيدو إلى اهتمام المنظمة بالتعاون مع مصر فى مجال دعم وتطوير الصناعة، لا سيما فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لهذا الملف، وما يمثله من أهمية فى تحقيق التنمية وزيادة الدخل القومى ورفع معدلات التصدير، مؤكدة أن المنظمة تولى مصر اهتماماً خاصاً فى هذه المرحلة، ومن ثم فهم حريصون على صياغة برنامج عمل مع الحكومة لتدشين هذا التعاون.‬

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‫من جانبه، رحب رئيس الوزراء بهذا التوجه من جانب منظمة اليونيدو، مؤكداً أن الحكومة تولى ملف تحديث الصناعة اهتماماً خاصاً، ومن ثم عملت على تضمين هذا الملف ضمن حزمة محفزات البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، فضلاً عن الجهد الذى تقوم به الحكومة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، من خلال خطط تستهدف قطاعات محددة، منها قطاع الصناعات الهندسية لا سيما صناعة السيارات، وقطاع المنسوجات، وغيرها من القطاعات التى تمتلك فيها مصر مميزات نسبية. ‬

‫وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده يوم الأربعاء على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إصلاح مالى ونقدى عن طريق تعزيز الإصلاح الهيكلى لقطاعات الاقتصاد القومى. ‬

‫وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على قيام مكتب اليونيدو فى مصر بالتنسيق مع المجموعة الحكومية المصغرة المعنية بتطوير وتحديث الصناعة، من أجل الاتفاق على خطة عمل للتعاون، بحيث تستفيد مما تمتلكه المنظمة من خبرات فى مجالات تحديث وتوطين الصناعة.