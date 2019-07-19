مصر | عاجل.. الإفراج بالعفو عن 316 من نزلاء السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج بالعفو عن 316 من نزلاء السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (141) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (175) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.