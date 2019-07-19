شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: ورش عمل لمديري المديريات لشرح قانون تصالح مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم ورش عمل لمديري مديريات الإسكان، ومديري الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- البحيرة).

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وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم إتاحة تلقي اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان لاستفسارات أي من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق، وذلك لسرعة البت فيها والرد عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان «http://www.mhuc.gov.eg/Programs/Index/3174»،وسيتم تفعيل الرابط اعتبارا من الساعة 6 مساء غدٍ السبت الموافق 20/7/2019.

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أنه سبق أن أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.