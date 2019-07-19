شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تستجيب بحل 14 ألف و472 شكوى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها نهاية أكتوبر 2018، لتلقى الشكاوى ومقترحات المواطنين تلقت حتى نهاية يونيو الماضى 57 ألفاً و164 رسالة منها 14ألفاً و914 شكوى تم حل 14ألفاً و473 شكوى بنسبة 97% وجارى حل 414 شكوى .

وأوضح وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر يونيو الماضى 3445 رسالة منها 1212 شكوى تم حل 916 شكوى منها وجارى حل 296 شكوى، مؤكداً أن عدد شكاوى القمامة بلغ 707 شكاوى يليها شكاوى الإشغالات 276 شكوى ومخالفات البناء 108 شكاوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بلغ عددها 99 شكوى وشكاوى والفساد 22 شكوى.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة "الواتس أب" تلقت خلال شهر يونيو 2518 رسالة منها عدد 811 شكوى مستوفاة تم الرد على 664 شكوى منها بنسبة 81,87% وجارى الرد على 147 شكوى منها القمامة 537 شكوى بنسبة 66% من إجمالى عدد الشكاوى وشكاوى الفساد عدد 5 شكاوى بنسبة 6,% وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 34 شكوى بنسبة 4% وشكاوى مخالفات البناء 27 شكوى بنسبة 3.3 % والإشغالات 208 شكاوى بنسبة 25.6% فيما تلقى البريد الالكترونى للوزارة 177 رسالة تضمنت الرسائل 57 شكوى وتم الرد على 51 شكوى منها بنسبة 89,47 % وجارى حل 6 شكاوى وتضمنت الشكاوى 10 شكاوى تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة و26 شكوى قمامة و11 شكوى مخالفات بناء و10 شكاوى إشغالات .

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وأضافت أن عدد متابعى صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" خلال شهر يونيو بلغ 11 ألفاً و 754 متابعاً وبلغ عدد رؤية الصفحة 11 ألف مشاهدة وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة منها شكاوى بلغ 344 شكوى تم الرد 221 شكوى بنسبة 64,2% وجارى الرد على 123 شكوى وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 58 شكوى والقمامة 144 شكوى ومخالفات البناء وعددها 70 شكوى وتعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة 55 شكوى والفساد 17 شكوى .

جدير بالذكر انه يتم التواصل مع مبادرة" صوتك مسموع " التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى : رقم " الواتس أب ": وهو 01150606783 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) رقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى [email protected]