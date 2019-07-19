شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية. كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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