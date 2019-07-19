شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنتهى من إعداد الرسائل التوعوية للحجاج لوقايتهم من الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من اعداد الرسائل التوعوية التى سيتم توزيعها على الحجاج للوقاية من الإصابة بالأمراض، خاصة المعدية أثناء أداء فريضة الحج.

لأول مرة هذا العام يتم عمل لجنة دائمة للبعثة الطبية للحج ليكون هناك عمل مؤسسى، ينعكس على جودة تقديم الرعاية الصحية "الوقائية، والعلاجية" للحجيج، فضلاً عن متابعة الحالات الصحية المرضية خلال تواجدهم بالأراضى المقدسة.

وخلال شهر مارس الماضى، تم التأكيد على جاهزية فندق إقامة البعثة الطبية وأماكن عيادات البعثة الطبية بفنادق الحجاج المصريين.

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وتقوم وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبى على الحجاج قبل سفرهم إلى السعودية، وذلك عن طريق الكشوفات الطبية والتطعيمات بالمستشفيات، حرصاً على صحته وسلامته من أى أمراض معدية.