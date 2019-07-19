شكرا لقرائتكم خبر عن السبت والأحد.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة شرقى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء العديسات بحرى شرقى الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذيات المستشفى ومغذى الظهير الصحراوى عن المناطق التالية، وهى "نجع أبوعربى، العمدة، الحسينات، العديسات بحرى، أبوخواجة، أم غرباب"، وذلك غدًا السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحًا.
كما سيجرى فصل مغذيات الكهرباء يوم الأحد المناطق التالية: (المساكن 2، العبور، منطقة أبوبكر، منطقة مكى إسماعيل، منطقة الكلاحين، الولياب، الضمان، الشيخ الظاهرى، العبور، البروج، الندافين)، وذلك بناءً على طلب محطة محولات العديسات لإجراء أعمال الصيانة.
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