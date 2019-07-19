شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع "CBC" البرازيلية زيادة التعاون المشترك فى صناعة الذخائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، فابيو مازارو رئيس مجلس إدارة شركة CBC البرازيلية العاملة فى مجال تصنيع الذخائر، لبحث أوجه التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربى، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .

خلال اللقاء، تم استعراض مستجدات التعاون القائم بين شركة (CBC) البرازيلية وشركات الإنتاج الحربى فى مجال تصنيع الذخائر والقنابل اليدوية لصالح خدمة القوات المسلحة والشرطة، وتم مناقشة سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره، ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الإنتاجية، والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عالى من الجودة، وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البرازيلية والأيدى العاملة المصرية، كما تم استعراض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي وخاصة العاملة فى مجال إنتاج الأسلحة والذخائر.

ومن جانبه أعرب "فابيو مازارو" عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات وإمكانيات تكنولوجية فى مجال تصنيع الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بجميع أنواعها، حيث قام فريق من الشركة بزيارة إحدى شركات الإنتاج الحربي منذ شهرين، وتم الإطلاع على الإمكانيات المتوافرة بها.

كما أبدى استعداده للتوسع فى فتح آفاقاً جديدة للتعاون لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر وكذا توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب دول البحر المتوسط وأفريقيا وإمكانية المشاركة فى تصنيع معدات الإنتاج.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على زيارة وفد من شركات الإنتاج الحربى للشركة البرازيلية، وزيارة وفد فنى من الشركة لشركات الإنتاج الحربى العاملة فى إنتاج الذخيرة، لتحديد أوجه التعاون المشترك.

Advertisements