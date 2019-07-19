غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 15 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدة مناطق بحلوان بداية من الساعة التاسعة صباح غد السبت، وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، أن قطع المياة يشمل أربع مناطق هي: "تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف، منطقة المصانع وعزبة زين، مساكن الضباط، منطقة الملاءة بعزبة الوالدة منطقة وادي حوف"، وضعفها بمنطقة حدائق حلوان.

وأشارت إلى أن قطع المياه؛ نتيجة تحويل مسارات خط المياه قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال الكوبري بشارع النصر للسيارات بوادي حوف.

ووفرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الخط الساخن "125" لطلب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة. ​