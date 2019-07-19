أول إجراء لـ"الوطنية للإعلام" بشأن سرقة "الإرهابية" لحقوق بث أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن المستشارين القانونيين للهيئة يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق البث التي مارستها جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية، من خلال إذاعة أجزاء من مباريات كأس الأمم الافريقية، وحفل افتتاح البطولة.

وقال "الشاعر"، في بيان، اليوم الجمعة، إن القانون رقم 82 لسنة 2002 يؤكد تنظيم الملكية الفكرية وينص على عقوبات تتضمن غرامات مالية وتعويضات مالية كبيرة ومصادرة أجهزة البث إذا كان البث يصدر من القاهرة ثم الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات لمرتكبي جريمة سرقة البث التلفزيوني، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتابع: "المسألة هنا تخضع للتحرك على المستوى الدولي، لأن هذه القنوات ليست موجودة في مصر"، مشيرا إلى أن مجموعة المستشارين القانونين تدرس التحرك القانونى في أي إطار، وكذلك اللجوء إلى المؤسسات الدولية وتحديدا الجهاز الدولي لتنظيم الاتصال؛ لأن مصر عضو بها.

وأوضح الشاعر، أن هناك مؤسسات دولية معنية بتنظيم البث الفضائي حيث تراقب التزام القنوات بمواثيق الشرف وحقوق الملكية الفكرية والسياسات التحريرية النظيفة التي لا تحرض على العنف والانحرافات الأخلاقية، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة القوانين دولية المنظمة للأمر التي تتعامل مع هذه التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان.