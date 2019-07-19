شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة إرشادية لأشجار الموز خلال عملية تزهير المحصول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات والنصائح والارشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لمزارعى الموز و التى يجب مراعاتها عند التعامل مع أشجار الموز والمحصول خلال شهر يوليو الجارى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية إنه لابد من مراعاة أن عملية التزهير تبدأ في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطى سباطة كبيرة، قطع الثلث السفلى للشمراخ الزهري عند ظهور الكف ،الانتهاء من أنتخاب الخلفات فى الوجه البحرى والبدء فى أنتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلى، إزالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات .

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و أضاف التقرير أنه لابد من تسميد الأشجار المنزرعة في أراضي الوادي، إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500جم / نبات، والاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في الشهر بالمعدلات السابقة، ويتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى و اليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي، و100 زنك مخلبي، و100 جم منجنيز مخلبى، 500 جم يوريا / 600 لتر ماء، عند تسميد الأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية، إضافة 8 كجم نترات نشادر / ف، و10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعياً.

وإضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغرى بنفس المعدلات، وإضافة حامض الفوسفوريك ، عند البدء في برنامج الرى، مراعاة إحتياجات الفدان من مياه الري 40 إلى50 م³ / يوم، عند البدء فى برنامج المكافحة، مراعاة فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن .