شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 19 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في نسختها الـ32 (مصر 2019)، التي ستجمع المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي، في التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، نظيره السويدي في الثانية عشرة ظهرا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد (تحت 21 عاما) والتي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

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يواجه المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، نظيره السعودي، في إطار المباراة الثانية والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس «نيوم» التي تستضيفها السعودية.

تشارك وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، في استضافة اجتماع دبلوماسي حول مبادرة لمناقشة حماية حرية الملاحة والأمن البحري بالشرق الأوسط.

يوجه مجمع البحوث الإسلامية، قافلة دعوية مشتركة إلى مدينة السادس من أكتوبر لأداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد الكبرى بالمدينة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف بهدف نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية، وتأكيد معاني حب الوطن.