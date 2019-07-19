شكرا لقرائتكم خبر عن لأهالى النوبة.. تحديد 10 أيام مهلة قبول تظلمات التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد أيمن رضا، رئيس مدينة أسوان، إنه تم تحديد مدة التظلمات الخاصة بتعويضات النوبة بـ10 أيام، عقب إغلاق باب قبول رغبات التعويض.



وأضاف رئيس مدينة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن باب التظلمات سيفتح يوم 20 أغسطس للبت فيها خلال الأيام العشرة من التظلمات، بعد أن تم مد فترة قبول طلبات رغبات التعويض لمدة أسبوعين أخرين لتنتهى فى 31 يوليو الجارى.



وأوضح "رضا"، أن التظلمات ستكون خاصة بطلبات الرغبات المقدمة من المتضررين بناء السد العالى وخزان أسوان والبالغ أعدادهم نحو 11 ألف و 716 مستحقا من أبناء النوبة، مشيرا إلى أنه حتى اليوم تم قبول أكثر من 1600 طلبا على مستوى اللجان الخمس بنطاق مدينة أسوان فقط.