شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. السجن والغرامة عقوبة تهديد الغير على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير عن عقوبة تهديد الأشخاص عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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ووفقاً للمادة 327، والتى تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".