شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف معاشات محافظات المنيا وملوى والبحيرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النقابة ستصرف معاشات الأعضاء المستحقين، في فرعيات المنيا وملوي والبحيرة، منتصف الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن النقابة تتابع صرف معاشات باقي النقابات الفرعية بالمحافظات، مشيرا إلى أن عمليات الصرف مستقرة ولا يوجد أي مشكلات بها.

وأوضح شاهين، لـ"الخليج 365"، أن النقابة فور توفيرها المبالغ اللازمة لصرف معاشات الورثة من أسر الأعضاء، ستبدأ في صرفها فى أسرع وقت، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال أيام.

كان خلف الزناتى، نقيب المعلمين، قد أكد أن صرف معاشات دفعة يوليو للمستحقين، ستشهد تأخرا لعدة أيام، وذلك لعدم توافر الموارد المالية اللازمة لصرفها، مؤكدا أنه سيتم صرفها للأعضاء فى حد أقصى يوم 15 يوليو الجارى، حيث سيتم صرف المعاشات للأعضاء، ويتبعهم بأيام صرف المعاشات للورثة المستحقين.