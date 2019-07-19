شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسئلة لجنة المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة قيادية بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أبرز الاستفسارات والتساؤلات التى يتم طرحها على المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة ، حيث عقدت اليوم أولى جلسات المقابلات الشخصية للمتقدمين.

وقالت الوزارة، إن من أهم الاسئلة التى يتم توجيهها للمتقدمين السؤال عن كيفية حل مشكلة القمامة والحد من مخلفات البناء والتعدي علي أراضي الدولة ، وبعض الأفكار المبتكرة للتميز في الادارة المحلية وحسن اداء الخدمات للمواطن لشعوره بالرضا .

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كما توجه اللجنة المعنية بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين سؤال حول كيفية تطوير منظومة النظافة في بعض المحافظات و تفعيل المشاركة المجتمعية في ذلك الملف ، وأهم المقترحات لحل مشكلة الاستثمار في المحافظات وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي المال العام ، وأهم المقترحات لتوفير العمالة في الجهاز الإداري للمحافظات فى الإدارات التي تعاني من عجز واستغلال العمالة الإضافية في الإدارات الاخرى.

وكانت وزارة التنمية المحلية بدأت الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية ومديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء فى جميع المحافظات.

وتتم المقابلات الشخصية، التى تستمر حتى الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، من خلال لجنة برئاسة الوزير وعضوية بعض المحافظين الحاليين والسابقين هم الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية السابق، بالإضافة إلى خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والإدارة.