خاص| بالأرقام.. ننشر حجم تمويل مشروع البتلو بـ21 محافظة (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن المجلس القومي لإحياء مشروع "البتلو" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف قروض للمشروع في 21 محافظة بإجمالي 736 مليونًا و690 ألف جنيه بفائدة 5% للفئات المستفادة من شباب الخرجين المرأة الريفية.

وأوضح التقرير -الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه- أن إجمالي قروض المشروع للعام الحالي حتى اليوم بلغت 40 مليونًا و300 ألف وبلغ إجمالي المستفيدين 5 آلاف و173 مستفيدًا منذ انطلاق مشروع البتلو في 2017.

وذكر التقرير أن المستفيدين من المشروع لهذا العام 213 مستفيدًا وعدد الرؤوس المممولة للتغذية 43 ألف و785 رأسًا بينما بلغ عدد الرؤوس الممولة لهذا العام بلغ ألفين و624 رأسًا، وقيمة تمويل الرؤس الممولة للشراء بلغ 52 ألفًا و861 رأسًا والرؤوس الممولة للشراء هذا العام بلغ ألفين و781 رأسًا.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تستهدف الحد من استيراد اللحوم الحمراء من الخارج من خلال زيادة المعروض وزيادة أوزان الماشية، بالإضافة إلى مساعدة شباب الخرجين والقرى الأكثر فقرًا من خلال تسهيلات كبرى.

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وأضافت محرز، لمصراوي، أن الشريحة الثانية من قرض المشروع تسير بمعدل كبير، بعدما حققت المرحلة الأولى نجاح للمربين والدولة على حد السوء.

ولفتت إلى أن المشروع القومي لإحياء البتلو شمل تمويلًا للأعلاف بجانب رؤوس الماشية للتسمين من الأبقار والجاموس والإناث والذكور لأول مرة، بالإضافة إلى التأمين على الحيوانات ضد السرقة، والسطو، وخيانة الأمانة، والحريق، والذبح الاضطراري، ولأول مرة ضد الأمراض الوبائية.

وأكدت نائب وزير الزراعة، أن مشروع النهوض بالثروة الحيوانية "البتلو" ساهم في تخفيض أسعار اللحوم بنسبة 20% عن العام الماضي، موضحة أنه يجرى عمل معاينة للراغبين فى الحصول على قروض المشروع من خلال لجنة ثلاثية تضم الطب البيطرى وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة والبنك الزراعي المصري للتأكد من الموصفات المطلوبة لمنح القرض.

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة تعمل على النهوض بالمشروع من خلال توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات،وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسي الإنتاج الحيواني بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد الحريق- السطو- السرقة خيانة الأمانة- الذبح الاضطراري – النفوق جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية.

وفي عام 2017، قررت وزارة الزراعة حظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، علمًا بأن الحيوان الذي كان مصرح بذبحه على وزن 100 كجم وبنسبة تصافي أقل من 50% ليعطي على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافي تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أي أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم.