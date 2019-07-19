حدث ليلًا.. رسالة جديدة لريهام سعيد وأمريكا تسقط طائرة إيرانية في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي والدولي.

قالت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، إن والدتها توفيت صباح الخميس، غرقًا بالساحل الشمالي.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

متحدث الرئاسة: الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للجزائريين خلال أمم أفريقيا 2019

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى القاهرة ولقاءة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبة الحالي، كما أن اللقاء كان وديًا ومثمرًا.

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"مفيش حد عاقل يخسر جمهور مصر".. أسامة كمال ردًا على تصريحات مدرب الجزائر

انتقد الإعلامى أسامة كمال، تصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، قائلًا: "ياريت وأنت بتتكلم يكون عندك نص ذكائك فى الملعب كلاعب أو مدرب".

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براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.. 9 آلاف فرصة عمل بالجيزة لكل المؤهلات

أعلنت محافظة الجيزة، إطلاق ملتقى التوظيف الأول بالجيزة؛ لتوفير 9 آلاف فرصة عمل، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزير الأوقاف: 60 إمامًا وواعظة يرافقون بعثات الحج

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجود نخبة من الأئمة المتميزين لإرشاد الحجاج قبل سفرهم بجميع الموانئ والمطارات المصرية على مدار الساعة، آخذين بالرأي الأيسر على الناس.

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المتحدث العسكري يكشف أهداف العملية الإرهابية "الفاشلة" بسيناء أمس- فيديو

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الإرهابية الفاشلة بجوار موقف السيارات في مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء كانت تهدف لتشويه النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

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"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بمرض بكتيريا الوجه، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

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"نفسك لا تخون".. رسالة جديدة من ريهام سعيد لجمهورها

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" نصيحة لمتابعيها.

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أول تعليق من مديرة مدرسة الفارابي على نتيجة نجل رئيس "التعليم" بالثانوية

حالة من الجدل أثارها عدد من نشطاء أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول مجموع نجل رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بالثانوية العامة، بعد تطابقه مع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات بشعبة علمي العلوم.

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عضو الوطنية للإعلام يعلق على سرقة قناة اخوانية لمحتوى حفل افتتاح أمم أفريقيا

انتقد الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، سرقة قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا محتوى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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أول تصريح من ابنة إبراهيم سعدة بعد وفاة والدتها غرقًا بالساحل الشمالي

قالت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، إن والدتها توفيت صباح الخميس، غرقًا بالساحل الشمالي.

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الهضيبي: الوفد يعكف على إعداد 3 تشريعات انتخابية بالإجازة النيابية

كشف ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، عن إعداد الحزب لتشريع جديد لانتخابات مجلس النواب، طبقا للتعديلات الدستورية التي أقرت بدور الانعقاد الماضي، عبر اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب، لتقديمه بدور الانعقاد المقبل.

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"أم الدكاترة" تحكي تجربتها في تربية أبنائها وحصول نجلها على المركز الثاني في الثانوية

قالت نهلة جاد الرب، أستاذة اللغة الإنجليزية ووالدة أحمد فوزي الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية علمي علوم، إن اهتمامها بتعليم أبنائها الخمسة وتحفظيهم للقرآن الكريم كان من أبرز أسباب تفوقهم في الثانوية العامة والتحاقهم جميعا بكلية الطب.

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بالفيديو| "شجع بأخلاقك".. مبادرة الأزهر لمواجهة التعصب بين مشجعي الكرة

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف مبادرة جديدة لمواجهة ظاهرة التعصب بين مشجعي أندية الكرة، أطلق عليه اسم "شجع بأخلاقك".

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ماكرون: أوروبا بدأت إجراءات تفعيل آلية تجارة مع إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس، إن أوروبا بدأت اجراءت لتفعيل آلية لتسهيل المعاملات التجارية مع إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية (اينستكس).

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ترامب: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس تدمير طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت على مسافة ألف ياردة من المدمرة البرمائية الأمريكية "يو إس إس بوكسر"، ولم تستجب للتحذيرات الصادرة لها.

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نيوزيلندا.. انفجار غازي في مدينة "مذبحة المسجدين"

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مبانٍ قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس.

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لافروف: أمريكا تتجنب الحوار بشأن معاهدة الصواريخ وتمنع الحلفاء من المشاركة فيه

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن روسيا فعلت كل ما هو ممكن للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

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بوتين: دور الاتصالات غير الرسمية مع ألمانيا مهم في المرحلة الحالية من العلاقات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أهمية الاتصالات غير الرسمية مع ألمانيا في المرحلة الحالية من العلاقات بين البلدين، حسبما أفاد بيان الكرملين على موقع (تليجرام).

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