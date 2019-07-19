براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.. 9 آلاف فرصة عمل بالجيزة لكل المؤهلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

أعلنت محافظة الجيزة، إطلاق ملتقى التوظيف الأول بالجيزة؛ لتوفير 9 آلاف فرصة عمل، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأتاح ملتقى التوظيف فرص العمل لكل المؤهلات التعليمية، وغير المتعلمين، ولا تشترط بعض الوظائف الخبرة، من سن 18 عامًا وحتى 45 عامًا.

وتشمل الوظائف امتيازات مثل التأمين الاجتماعي والصحي، وعقود عمل وسكن.

يبدأ الملتقى يومي الأربعاء والخميس 24- 25 يوليو الجاري، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بنادي الترسانة الرياضي بالمهندسين.

وتتراوح المرتبات من 1800 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى السكن والانتقالات والتأمينات.

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