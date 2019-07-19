شكرا لقرائتكم خبر عن يزن 25 كيلو جرامًا.. فريق طبي يستأصل ورم سرطاني من سيدة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق جراحي بمركز أورام أسوان، الخميس، في استئصال ورم سرطاني بالمبيض، يبلغ وزنه 25 كيلو جرامًا لسيدة تبلغ من العمر 60 سنة.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور أسامة الملط، استشاري ورئيس قسم الجراحة بمركز أورام أسوان، والدكتور رشاد الشرقاوي، والدكتور يوبال ميلاد فهيم، أخصائي جراحة الأورام، بالمركز، والدكتورة غادة مرسي، والدكتور شريف الأكسير، أخصائي التخدير بالمركز، ودعاء صابر، ومآثر ثروت من طاقم تمريض العمليات.

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وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء جميع التحاليل والأشعة اللازمة لها بالمركز، وتم استئصال الورم مع وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

وأضاف جودة أن المركز يستقبل مئات الحالات يومياً بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الخبرات التي تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.

وأشار إلى أن المركز يحتوي على أحدث الأجهزة المتخصصة لعلاج وتشخيص الأورام خاصة وأن المركز يخضع لخطة تطوير شاملة لجميع أقسام المركز، طبقاً لتوجيهات وزيرة الصحة وتحت رعاية الدكتور أحمد محيي مساعد وزير الصحة، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.