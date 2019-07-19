شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية طب في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش في شمال سيناء، الخميس، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للطب البشري في رحاب جامعه العريش.

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وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات جاءت خلال اجتماع المجلس بجامعه الإسكندرية، الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وبحضور رؤساء الجامعات.

وأوضح أنه جارى العمل على إدراج كلية الطب البيطري الجديدة، بجامعة العريش، ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسة الجديد، وأن يتم إدراج كليتي الهندسة وطب الأسنان مع كلية الطب البشرى بجامعة العريش ضمن تنسيق العام الدراسي التالي.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رحاب جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات، ومن بينها جامعة العريش.