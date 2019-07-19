شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تفرج عن 1011 سيارة ملاكي وميكروباص ونقل بإجمالي 157 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة على شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر يونيو 2019، عن 972 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي.

وبلغت قيمة هذه السيارات 145 مليونا 930 ألفا و910 جنيهًا، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 63 مليونًا و581 ألفا و663 جنيهًا.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليونا و944 ألفا و228 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 96 مليونا و525 ألفا و891 جنيهًا.

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وخلال ذات الشهر أيضًا، أفرجت الإدارة نهائيًا عن 39 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 11 مليونا و806 آلاف و891 جنيها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 ملايين و476 ألفا و198 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و138 ألفا و372 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة الأخرى 107 آلاف و811 جنيهًا، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و713 ألفا و381 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا، خلال شهر يونيو 2019، عن 1011 سيارة ركوب ملاكي وميكروباص، ونقل بقيمة إجمالية بلغ 157 مليونًا و737 ألفا و801 جنيهًا، خلال يونيو 2019، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 102 مليون و239 ألفا و272 جنيها.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يونيو 2019، حوالي 236 سيارة، كما تم إعادة تصدير 72 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.