شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل إيتو: تمنيت اللعب على ملاعب أمم إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نجم منتخب الكاميرون السابق، صامويل إيتو، إنه استمتع للغاية خلال فترة تواجده في مصر لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.
وأضاف نجم برشلونة الإسباني وانتر ميلان الايطالي السابق، في تصريحاته على هامش حضوره لحفل قرعة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ الخميس: «إنني تمنيت، خلال مشاهدتي للمباريات، العودة للملاعب من جديد وتمثيل منتخب الكاميرون مرة أخرى في هذه البطولة لكي ألعب على هذه الملاعب المميزة».
وأكد أن تنظيم البطولة الإفريقية كان مميزا للغاية من الجانب المصري، مبديًا إعجابه الشديد بأرضية الملاعب التي استضافت مباريات البطولة.
واستضافت مصر كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، التي سيتوج بها منتخب الجزائر أو السنغال بعد مباراة النهائي اليوم الجمعة، على ستة إستادات مختلفة وهي «القاهرة والسلام والدفاع الجوي والإسكندرية والإسماعيلية والسويس»، بمشاركة ٢٤ منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صامويل إيتو: تمنيت اللعب على ملاعب أمم إفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.