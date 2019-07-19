شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مستندات هامة للتصالح فى البناء المخالف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة للتصالح فى البناء المخالف.. و"الخليج 365" يوضح الإجراءات التى يجب إتباعها فى هذا الشأن.
المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب للجهة الأدارية المختصة.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
4- المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، أنترنت".
5- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
6- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
7-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
8- صورة أورنيك الترخيص إن وجد.
9- تقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الأنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
10- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.
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