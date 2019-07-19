شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت تظلمات الثانوية العامة على نتيجة امتحان الدور الأول منذ الثلاثاء الماضى وتستمر لمدة ثلاثين يومًا، الخليج 365 يجب عن أبرز الأسئلة التى تتعلق بنظام التظلمات.

- متى بدأت تظلمات الثانوية العامة ومتى تنتهى؟ - متى بدأت تظلمات الثانوية العامة ومتى تنتهى؟ بدأت تظلمات الثانوية العامة الثلاثاء الماضى ومستمرة لمدة 30 يوما اى تنتهى 15 أغسطس القبل.

- ما إجراءات التظلم؟ - ما إجراءات التظلم؟ يتوجه ولى الأمر إلى البنك الأهلى لسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب فى التظلم منها صورة البطاقة وإيصال السداد ويذهب إلى مقر تقديم طلبات التظلم.

- ماذا يحدث بعد تواجد الطالب فى مقر التظلمات؟ - ماذا يحدث بعد تواجد الطالب فى مقر التظلمات؟ يتسلم الطالب نموذج عبارة عن طلب يدون فيه سماء المواد التى يرغب فى التظلم، منها ويسلمه لمسئولى لجنة الإدارة بمقر التظلم.

Advertisements - ما الإجراء التالى بعد التقدم بتظلم؟ - ما الإجراء التالى بعد التقدم بتظلم؟ يحصل الطالب أثناء تقدمه بتظلم على موعد للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول التابع له.

- هل يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى؟ - هل يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى؟ تظلمات الثانوية العامة لا يعاد فيها تصحيح كراسة الإجابة مرة أخرى.

- ماذا يفعل الطالب بعد ذهابه للكنترول؟ - ماذا يفعل الطالب بعد ذهابه للكنترول؟ سوف يتطلع على صورة من كراسة الإجابة ويكتب ملاحظاته.

- ما أبرز الملاحظات التى بدونها الطالب أثناء اطلاعه على كراسة الإجابة؟ - ما أبرز الملاحظات التى بدونها الطالب أثناء اطلاعه على كراسة الإجابة؟ يتأكد من أن جمع الدرجات صحيح وأن جميع الجزئيات مقدره ولا توجد أخطاء فى الدرجة النهائية بالمادة.

- ماذا يحدث إذا تبين أن طال يستحق الزيادة فى مادة؟ - ماذا يحدث إذا تبين أن طال يستحق الزيادة فى مادة؟ يتم منحها للطالب مع استرداد مبلغ الـ100 جنيه و‘خطار مكتب التنسيق لإضافتها لمجموع الطالب الكلى.



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