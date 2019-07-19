"نفسك لا تخون".. رسالة جديدة من ريهام سعيد لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: وجهت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" نصيحة لمتابعيها. ونشرت صورة مرفقة بنص: "تعلق بالله ثم بنفسك.. فلا نفسك تخون ولا الله يرحل". وأعلنت ريهام سعيد مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه أجرت على أثرها عملية جراحية.

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