المتحدث العسكري يكشف أهداف العملية الإرهابية "الفاشلة" بسيناء أمس- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، إن العملية الإرهابية الفاشلة بجوار موقف السيارات في مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء كانت تهدف لتشويه النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية "المصرية"، أن القوات المسلحة والشرطة نجحا في إعادة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء من خلال القضاء على البنية التحتية للإرهاب، ودعم جهود الدولة في التنمية والتطوير لتوفير الحياة الملائمة لأهالي سيناء خلال الفترة الجارية.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من تنفيذ 145 مشروعا بسيناء من إجمالي 312 مشروعا بتكلفة تقارب 195 مليار جنيه.

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وتابع أنه في مجال الإسكان، القوات مكلفة ببناء 81 ألف وحدة سكنية، 400 بيت بدوي، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية، بالإضافة إلى المشاريع القومية، مثل مشاريع قناة السويس والمزارع السمكية والبحيرات الصناعية.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بتطوير وتنفيذ 24 طريقا بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، بالإضافة إلى التجمعات البدوية في شمال وجنوب سيناء، و18 تجمعا سكنيا وزراعيا وقرى للصيادين، بالإضافة إلى 53 مدرسة وجامعة، وإنشاء الخط الثاني والثالث والرابع من مصنع أسمنت السويس، إلى جانب 9 مشاريع في مجال الزراعة، والعديد من المشاريع الأخرى في مجالات عديدة.