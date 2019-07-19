محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لزوجها "محمد عفيفي"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكانت الرسالة عبارة عن ألبوم صور لذكريات تجمعهما معًا في بلاد مختلفة، داخل فيديو، وفي الخلفية صوت الفنان محمد منير من أغنية "لما النسيم بيعدي".
وعلقت "ريهام" عليه قائلة: "متشكرة على وقفتك دايما في ضهري".
أعلنت ريهام سعيد مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه أجرت على أثرها عملية جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر على أنغام "محمد منير".. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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