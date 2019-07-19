أخبار مصر | عاجل.. "الوطنية للإعلام": إجراءات قانونية دولية ضد سرقة قنوات الإخوان الإرهابية حقوق بث كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوطنية للإعلام": إجراءات قانونية دولية ضد سرقة قنوات الإخوان الإرهابية حقوق بث كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن المستشارين القانونيين للهيئة يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق البث التى مارستها جماعة الإخوان الإرهابية خلال الأيام الماضية من خلال إذاعة أجزاء مباريات كأس الأمم الافريقية، وحفل افتتاح البطولة.

وأكد الشاعر، أن القانون رقم 82 لسنة 2002 يؤكد تنظيم الملكية الفكرية وينص على عقوبات تتضمن غرامات مالية وتعويضات مالية كبيرة ومصادرة أجهزة البث إذا كان البث يصدر من القاهرة ثم الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات لمرتكبي جريمة سرقة البث التلفزيوني، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن المسالة هنا تخضع التحرك على المستوى الدولي لأن هذه القنوات ليست موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن مجموعة المستشاريين القانونين تدرس التحرك القانوني في أي إطار وكذلك اللجوء للمؤسسات الدولية وتحديدا الجهاز الدولي لتنظيم الاتصال نظرًا لأن مصر عضو بها.

ولفت وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن هناك مؤسسات دولية معنية بتنظيم البث الفضائي، حيث تراقب التزام القنوات بمواثيق الشرف وحقوق الملكية الفكرية والسياسات التحريرية النظيفة التي لا تحرض على العنف والانحرافات الاخلاقية، مؤكدًا أنه سيتم دراسة القوانين دولية المنظمة للأمر التي تتعامل مع هذه التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان الإرهابية.