شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن 40 إنجازا فى العام المالى 2018/2019.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن 40 إنجازا تحققت فى العام المالى 2018/2019، بكافة جوانب العمل فى مصر والقارة الأفريقية وبدول العالم، وهى كالتالى.. بلغ إجمالي عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى (265) مدرسة علمية تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم والأخلاق والتعايش السلمي، وذلك بزيادة قدرها (192) مدرسة علمية عن العام المالي السابق 2017م – 2018م بنسبة زيادة (163%)، وبنسبة (106%) من المستهدف الفعلي، منهم (12) مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف. بلغ إجمالي عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى (1000) مدرسة قرآنية، تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، حيث تم إنشاء (361) مدرسة قرآنية جديدة خلال العام المالي الحالي، بنسبة تحقيق (100%) من المستهدف الفعلي، منهم (18) مدرسة قرآنية تُدرِّس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف. بلغ إجمالي عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم (2290) مكتب تحفيظ، حيث تم افتتاح وتقنين أوضاع (300) مكتب تحفيظ جديد خلال العام الحالي، وذلك في إطار توفير المكان الملائم والآمن لتحفيظ القرآن الكريم ، وبما يضمن عدم توظيف هذه المكاتب للناشئة وتجنيدهم مبكرًا لصالح بعض الجماعات أو التيارات المتشددة أو المتطرفة ، وقد تم تحقيق المستهدف بنسبة (100%). بلغ إجمالي عدد مراكز إعداد المحفظين (69) مركزًا، استمرارًا لخدمة كتاب الله (عز وجل)، وحرصا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم, من خلال حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده على أيدي العلماء والقراء المتخصصين. بلغ إجمالي عدد مراكز الثقافة الإسلامية التي تم إنشاؤها (30) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، حيث تم افتتاح عدد (8) مراكز ثقافة إسلامية جديدة خلال العام الحالي، بنسبة زيادة عن المستهدف قدرها (200%). بلغ إجمالي عدد فصول محو الأمية (2415) فصلًا، حيث تم افتتاح عدد (1236) فصل محو أمية جديدًا بالمساجد المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، بنسبة زيادة عن المستهدف تحقيقه خلال العام الحالي بلغت (4944%) وبزيادة عن العام السابق بنسبة (74%). تسيير عدد (1102) قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، بنسبة زيادة عن العام المالي السابق (56%) وبزيادة عن المستهدف بنسبة (137%). في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التي تسهم في بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة عقدت الوزارة العديد من الملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية حيث بلغت (12000) ملتقى فكري بزيادة عن العام السابق تقدر بنحو (29%). تنفيذ المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة (60) دولة بزيادة عن العام السابق بلغت (13%) في عدد المشاركين. إيفاد (66) إمامًا بالخارج، بزيادة بنسبة (10%) عن العام السابق. إيفاد (97) إمامًا وقارئًا بالخارج خلال شهر رمضان المبارك بزيادة (194%) عن العام السابق. لأول مرة مرافقة (9) واعظات متميزات لبعثة الحج خلال العام الحالي. بلغ إجمالي عدد شيوخ المقارئ (186) شيخًا. التحاق عدد (1041) إمامًا بعضوية المقرأة خلال العام الحالي بزيادة بلغت (550%) عن العام السابق، ليرتفع عدد أعضاء المقارئ إلى (8420) عضو مقرأة. بلغ إجمالي عدد المقارئ (961) مقرأة. اعتماد عدد (210) خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على بند التحسين، بزيادة عن العام السابق بنسبة (37%). اعتماد عدد (27) واعظة جديدة متطوعة خلال العام الحالي، ليصبح العدد الإجمالي للواعظات المتطوعات (236) واعظة متطوعة بزيادة تقدر بنحو (13%). طباعة عدد (9) كتاب جديدة منها (الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة – الفهم المقاصدي للسنة النبوية – الحوار الثقافي بين الشرق والغرب – قواعد الفقه الكلية – الكليات الست – مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة – فقه الدولة وفقه الجماعة – بناء الوعي – حماية دور العبادة)، بزيادة عن المستهدف تحقيقه خلال العام الحالي بلغت (150%). نظرًا للإقبال الكثيف على مطبوعات وزارة الأوقاف فقد تم إعادة طبع (15) كتابًا خلال العام الحالي، منها: (داعش والإخوان – نعمة الماء – الفهم المقاصدي للسنة النبوية – الخطب العصرية جـ1 و جـ3 – مفاهيم يجب أن تصحح – قواعد الفقه الكلية – الكليات الست – مشروعية الدولة الوطنية – بناء الوعي – الحوار الثقافي بين الشرق والغرب – مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة – بناء الشخصية الوطنية – حماية دور العبادة). ترجمة (5) كتب إلى (14) لغة هي (فلسفة الحرب والسلم والحكم وتم ترجمته إلى 6 لغات أجنبية – داعش والإخوان وتم ترجمته إلى الفرنسية والروسية – نعمة الماء وتم ترجمته إلى الفرنسية والإنجليزية – الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتم ترجمته إلى 3 لغات – فقه الدولة وفقه الجماعة وتم ترجمته إلى اللغة الفرنسية). انطلاق مشروع الخطبة المسموعة والخطبة بلغة الإشارة بتاريخ 1/2/2019م حيث تم إعداد أكثر من 22 خطبة مسموعة باللغة العربية، وأكثر من 22 خطبة بلغة الإشارة لذوي القدرات الخاصة. انطلاق مشروع الخطبة المترجمة المكتوبة والمصورة بالفيديو بتاريخ 1/2/2019م ليصل محطته الحالية بترجمة الخطبة إلى 17 لغة أجنبية بهدف نشر الثقافة الدينية المعتدلة والفكر الوسطي المستنير بكل لغات العالم ومنها (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – اليونانية – الصينية – الأوردو – الإيطالية – الأسبانية – الفارسية – البشتو) كما تم مخاطبة العمق الأفريقي بعدد من لغات القارة السمراء منها (الهوسا – السواحيلية – الأمهرية – الصومالية). تخريج الدفعة الأولى من المتدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وعددهم (42) إمامًا وواعظة وإداريًا. تنفيذ عدد (46) برنامجًا تدريبيًا وتثقيفيًا متنوعًا ومتخصصًا في القضايا العصرية والتوعية السكانية والمواطنة للأئمة والواعظات والإداريين العاملين بالوزارة بمسجد النور بالعباسية حيث تم تدريب نحو (5868) متدربًا، بزيادة عن العام السابق بنسبة (53%). دعم مستشفى الدعاة بالأجهزة الحديثة وصيانة وتطوير الأجهزة الموجودة بالمستشفى بنحو سبعة ملايين جنيه، وبنسبة زيادة تقدر بنحو (146%) عن العام السابق. إنشاء قناة للوزارة على موقع اليوتيوب تحت اسم منبر التجديد بلغ عدد المشتركين بها (2825) مشتركًا، وحققت نسبة مشاهدة وزيارات بلغت أكثر من (265368) مشاهدًا. إمداد مكتبة الإمام الإلكترونية بعدد من الكتب والموسوعات المترجمة والمؤلفة المتخصصة في مجال الدعوة والفكر المستنير حيث بلغ عدد الكتب الجديدة التي تم إضافتها خلال العام الحالي للمكتبة الإلكترونية (43) كتابًا، بزيادة (152%) عن العام السابق ، ليصل عدد الكتب إلى (60) كتابًا وموسوعة مؤلفة ومترجمة إلكترونية. تطوير الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف وربطه بصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الأوقاف باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى حيث ارتفع عدد الزائرين للموقع الإلكتروني إلى (20518547) زائرًا. وفي مجال نشر الدعوة باللغات الأجنبية إلكترونيًّا تم استحداث (4) صفحات جديدة للتواصل الاجتماعي باللغات الأجنبية ليرتفع عدد صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى (22) صفحة باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء (7) جروبات دعوية على الواتس آب لنشر أخبار الوزارة والأنشطة الدعوية أولًا بأول. تنفيذ عدد (47) ندوة بالتعاون مع جريدة (عقيدتي) بالمساجد الكبرى، وأكثر من (20) ندوة للرأي بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تشغل الساحة الفكرية منها: (البناء الوطني للشخصية المصرية وأثره في الحفاظ على الهوية – حماية الأوطان – الأضحية وفقه التوسعة على الفقراء – العلاقات الإنسانية في الإسلام – ظاهرة الطلاق المشكلات والحلول – مخاطر الهجرة غير الشرعية – الجوانب الإنسانية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم – دور المرأة في التنمية – الانتماء الوطني – حماية المستهلك في ضوء الشريعة الإسلامية – حقوق الطفل قبل الولادة وبعدها – الثابت والمتغير في الخطاب الديني – حول تفكيك الفكر المتطرف – ذل السؤال – خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع – قيمة العمل). في مجال تعظيم الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ارتفعت نسبة متحصلات ما يؤول من هيئة الأوقاف المصرية لأكثر من مليار جنيه بزيادة عن العام السابق بنسبة (50%)، كما ارتفعت إيرادات اللجنة العليا للخدمات إلى أكثر من (30) مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنسبة (42%)، كما ارتفعت حصيلة صناديق النذور إلى ما يقارب (30) مليون جنيه بنسبة تجاوزت (21%) مقارنة بالعام السابق. توزيع أكثر من (678) طنًا من لحوم الأضاحي بزيادة بلغت (23%) عن العام السابق حيث تم توزيع (550) طن لحوم فقط، جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تهدف إلى تحقيق نسبة مبيعات لصكوك الأضاحي خلال هذا العام تفوق 100 مليون جنيه، ليصل هذا المشروع العملاق إلى المستحقين في جميع ربوع الجمهورية. إقامة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعديد من المعارض لبيع مطبوعات الوزارة ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث تم تحصيل أكثر من مليون ومئتين وخمسة وعشرين ألف جنيه من جملة مبيعات هذه المعارض خلال هذا العام لترتفع نسبة الزيادة في حركة البيع عن العام السابق إلى (3%)، كما تم بيع أكثر من (70000) نسخة من مجلة منبر الإسلام، وأكثر من (56000) نسخة من مجلة الفردوس بإجمالي مبيعات بلغت (623389) جنيهًا، بنسبة زيادة تقدر بنحو (16.5%) مقارنة بمبيعات العام السابق. انفاق أكثر من 414 مليون جنيه في مجال البر والمساعدات الإنسانية وصكوك الأضاحي. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها حيث بلغ إجمالي الإيرادات (1.433.776.646) جنيه بزيادة (223.225.266) جنيه بنسبة (18.4%)، وهي أعلى نسبة تحصيل. بلغ إجمالي ما يؤول من هيئة الأوقاف المصرية (1.075.332.484) جنيه بزيادة (185.892.407) جنيه عن العام السابق بنسبة (20%) وصول هيئة الأوقاف المصرية إلى أعلى نسبة تحصيل شهرية في تاريخها حيث وصل إجمالي ما تم تحصيله خلال شهر مايو 2019م (229.711.116)، وهي أعلى نسبة تحصيل شهرية إلى الآن. إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من (600) مسجد ، بتكلفة تزيد على (700) مليون جنيه. تم فرش أكثر من (1500) مسجد على مستوى الجمهورية. تنفيذ هيئة الأوقاف المصرية لعدد (2020) وحدة سكنية ، و (621) محلًا تجاريًا ، و (14) ثلاجة حفظ فواكه وخضروات ، و (5) منشآت خدمية ، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (485,221,014) جنيه .

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